Con aulas ventiladas y “abrigados” escuela nocturna apuesta a la presencialidad

La escuela nocturna José Martí de Paraná continúa con las clases en el aula. Con salones ventilados y los alumnos abrigados, la institución apuesta a la presencialidad para “sostener la matricula”.“Venimos muy abrigados, porque tenemos que respetar el protocolo por prevención”, expresó aVerónica Morat, directora de la institución. En la escuelas, “no hubo demasiados casos. Cuando detectamos algún positivo, procedimos al aislamiento correspondiente y preventivo de sus compañeros”.“Es importante sostener la educación en esta escuela, porque el alumno es muy particular. Hemos notado un poco la deserción, pero tenemos el acompañamiento de los docentes”, dijo, y agregó que “hoy en día tenemos el 100% de la presencialidad, pero con estas condiciones climáticas no es fácil sostener el cursado”.Actualmente la escuela cuenta con 260 alumnos. “Por la disminución en la matricula, las burbujas de 1ro y 2do año se unificaron y cursan de lunes a viernes. En tanto, manteneos los grupos de 3ro”.Sobre la disminución de la matrícula, Morat comentó que “la virtualidad no la podemos sostener, porque muchos alumnos carecen de recursos tecnológicos y de conectividad. Las escuelas nocturnas, no tenemos las condiciones para brindarles ayuda de computadoras porque en el programa `conectad igualdad´, la modalidad de adultos no estuvo incluida”.Por su parte, Exequiel, un alumno de 3ro, que cursaba la materia geografía, dijo a Elonce TV que “me gusta venir a la escuela, siempre recibí lo mejor, mucha atención y cariño".