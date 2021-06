Docente de Uader reclama por horas cátedra adeudadas: "De doce, me pagan ocho"

María Rosa Gianello

Se trata de María Rosa Gianello, docente de la cátedra Análisis Institucional en el Profesorado de Matemática, Física y Química de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader). Reclama por pago de horas cátedras."Acudí a la instancia superior del Rectorado de Uader, ya que pido que se regularicen dos situaciones totalmente ilegales, la primera es que la Facultad de Ciencia y Tecnología, desde 2015 me está pagando en mis 12 horas concursadas y presupuestadas, solo 8 horas, argumentando que en dos profesorados hay escasos alumnos", manifestó aMencionó que reclama el pago de "los retroactivos que se me adeudan y que me corresponden por el pago de esas horas, porque el argumento no se sostiene", agregando que esta "justificación que aducen sería como decir 'a una docente de zona rural se le recorta el sueldo y se le paga la mitad porque tiene dos alumnos, cobrando la mitad de una de ciudad'. Esto no se hace y sería ua barbaridad hacerlo".La mujer reconoció que desde 2018 está jubilada, pero que continuó con sus horas en la Uader porque "la universidad permite trabajar a docentes jubilados".Además, dijo que reclama al rectorado que "dé de baja a un hombre, de profesión abogado, residente en Santa Fe, que viene cobrando mis horas cátedra desde 2018 a esta fecha, siempre con resoluciones firmadas por las autoridades competentes de la Facultad de Ciencia y Tecnología"."Todo esto ha sido reclamado por el gremio al que pertenezco, por mí, de manera personal y no hemos tenido ninguna respuesta satisfactoria, ni de las autoridades anteriores ni por parte de las autoridades de esta gestión", agregó.De la misma manera, contó: "desde 2018 fui dada de baja por resolución 433, y se lo dejó a este señor en el cargo. Pude recuperar mi cátedra, pero este señor siguió cobrando"."Todas mis cátedras son concursadas y el problema que tenemos en la Uader es que tenemos un 'régimen de obediencia', porque hay muy pocas personas que tienen sus cátedras y cargos por concurso", afirmó Gianello.Al ser consultada dijo que es docente "de la Universidad, desde hace más de 20 años, pero de la facultad de Ciencia y Tecnología, desde hace seis años".