Gran parte de la ciudad sin agua: Obras Sanitarias explicó que sucedió

Traslado de bomba



“El viernes por la tarde quedó sin servicio la bomba número 5, por la altura del rio Paraná”, declaró aJuan Pablo Arroyo, de Obras Sanitarias en relación a la faltante de agua que se registró en varios barrios de Paraná.“A partir de eso, realizamos diversas maniobras para poder alimentar a toda la ciudad y que no se sienta la merma de agua que había por la faltante de la bomba”, dijo. Sin embargo, agregó que el sábado personal de obra sanitarias notó que “por las bajas temperaturas y la sobre presión en algunos lugares, estallaron tres cañerías troncales en la distribución del servicio”.“Durante todo el fin de semana estuvimos trabajando en los arreglos y recién ayer (lunes) pudimos concluir las tareas de reparación. Esto trajo aparejado que muchos sectores no tengan agua”, explicó.En tanto, este martes personal de Obras Sanitaria “realizó maniobras para quitarle presión de agua a los lugares que tienen sobre presión para poder alimentar a las zonas afectadas”. Después de las 12 del mediodía “estamos analizando el avance y vemos que viene bien. Esperamos que se normalice el servicio en esos sectores y que no sufran más los cortes de agua”.Según indicó el director “para la madrugada tendría que haberse normalizado el servicio en los barrios afectados”.Al respecto, Arroyo señaló que continúan trabajando en el traslado. “Los trabajos estaba programamos para ganarle un mes a la bajante que se estimó para agosto, pero el rio descendió abruptamente y nos sorprendió a todos”.“Esta semana iban a llegar materiales para seguir con las tareas. Esperamos caños de hierros de 12 metros, pero el traslado tuvo problemas y estarían en la ciudad la semana que viene. Seguimos dentro de los tiempos estimados”, dijo.A su vez, comentó que “esperamos termine el proceso de licitación para que la empresa arranque lo antes posible. Hasta ahora estuvimos limpiando el lugar y poniéndolo en condiciones para cuando comience la mano de obra”.Al finalizar remarcó la necesidad de cuidar el agua, “no hay que derrochar para que todos podamos tener el servicio”.