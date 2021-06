Vecinos de varios barrios reclaman porque "desde el sábado no tenemos agua"

Vecinos de calles Gutiérrez y Quesada de Paraná se manifestaron para reclamar "respuestas a la falta de agua". En este sentido, dijeron a Elonce TV: "Desde el sábado no tenemos agua, hemos hecho los reclamos al 147, Nos han dado 3xplciaciones diversas, ua que está un caño roto en calle Montiel, otro nos dice que es en Avenida de las Américas, la rotura, otro nos ha dicho que hay poca agua pro la bajante del río. Toda la ciudad vive al lado del río pero siempre somos los mismos barrios los afectados".que en barrio "Padre Kolbe y Mercantil, 3 de Febrero, Ejército, Antonini" el problema es, "recurrente" y que por estos días "estamos sufriendo la falta de agua"."Es mucha la cantidad de familias afectadas", dijo otra habitante del lugar."Hoy vino el camión cisterna, después de muchos reclamos al 147. Pero no podemos estar así y más con esta pandemia. Nos piden que nos lavemos las manos y no hay agua. Tienen que pensar en las personas mayores, en las criaturas, en los discapacitados", manifestó otra de las personas que se convocaron para pedir "respuestas"."Pedimos que alguna vez cierren las llaves a otros barrios si hay inconvenientes. Siempre somos los mismos los que nos quedamos sin agua enseguida; después no nos viene el agua nunca. Es una vergüenza. No puede ser que otros barrios tengan agua normal que laven los autos afuera, es una risa lo que sucede", dijo uno de los habitantes de la zona.Otra vecina aseveró: "Tuve que armar nuevamente la 'pelopincho', de a chorritos, lo que va saliendo, voy llenándola para tener agua para el baño. A las 10 de la noche se corta".