El gremio de la Sanidad hará un paro este jueves y viernes

En medio de la puja por un acuerdo salarial, el gremio de la Sanidad anunció un paro nacional “de cuatro horas por turno” el jueves y el viernes de esta semana. La medida afectaría la atención en clínicas y hospitales privados, entre otros establecimientos.



En diálogo con Elonce TV, Mariela Ponce, secretaria general de la filial entrerriana de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), explicó que “venimos con este reclamo porque las paritarias no se pudieron cerrar. Desde el lunes estamos con asambleas en los diferentes establecimientos de salud, invitando a los compañeros a adherirse a la medida de fuerza”.



Sobre la misma, dio cuenta que será este 1 y 2 de julio, consistente en cuatro horas de paro por turno.



“Estamos reclamando un aumento salarial para todos los trabajadores de salud”, dijo Ponce y agregó que el sector “desde el primer momento está al frente de la pandemia, exponiendo su vida y con el compromiso de siempre de asistir a la sociedad. Hoy por hoy, la recomposición no la hemos tenido y los sueldos no alcanzan para llegar a fin de mes”.



Por otra parte, la sindicalista mencionó que las cámaras empresariales “no están dando respuestas concretas a los trabajadores, sabiendo que han recibido un montó n de ayuda de parte del Gobierno. Si queremos construir una sociedad mejor, de esta manera es imposible. Necesitamos que al trabajador de la salud se lo respete y parte de ese respeto tiene que ver con una respuesta concreta de parte de los empresarios al reclamo salarial”.



La medida de fuerza afectará la atención en clínicas y sanatorios privados, consultorios, geriátricos, servicios de emergencias médicas e instituciones que no tienen internación. Las urgencias estarán garantizadas.



Finalmente, Ponce solicitó a la población acompañar el reclamo y no asistir a los establecimientos “si no es de urgencia”. Elonce.com