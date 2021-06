Persiste la falta de agua en gran parte de la ciudad:vecinos piden una solución

Durante el sábado se produjo una avería en una cañería lo que generó inconvenientes en el sistema de distribución de agua potable en los barrios en San Agustín, Bajada Grande, Puerto Viejo, Mosconi, Mercantil, La Floresta y Antonini.Cuadrillas de Obras Sanitarias trabajan para solucionar el tema, pero muchos barrios de la capital entrerriana siguen sin agua.“Desde el sábado que no tenemos agua de manera continua, cuando vuelve un poco la presión es tan débil que no alcanza a subir a los tanques”, dijo una vecina del barrio Mercantil, a. Advirtió que “hace décadas que tenemos este problema, y afecta a muchas vecinales de alrededor”.“En estos momentos de pandemia es cuando más necesitamos el agua para higienizar, entonces pedimos al intendente y funcionarios que hagan algo al respecto, llamamos al 147 pero no solucionan nada”.“El sábado se rompió una cañería y supuestamente estaba todo solucionado, pero no vemos cambios”, culminó la mujerEn tanto otro vecino expresó que “los días sábado y domingo no hubo nada de agua, ya el lunes comenzó a volver de a poco, era un hilo y ahora nos afecta mucho la falta de presión. Tengo un medidor, y con seis metros de presión se llegaban a llenar los tanques, ahora no llega a 50 centímetros”.Por otro lado, una vecina de barrio Antonni, indicó que también sufren la faltante de agua: “Luego de un montón de reclamos nos dijeron que el intendente estaba al tanto e iban a mandar un camión cisterna, pero no sabemos”.Elonce TV observó como un vecino se tuvo que subir al techo para cargar con baldes el tanque del agua, debido a la falta de presión.