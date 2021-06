Robaron la flauta a joven que la había comprado con gran esfuerzo

Paraná Le prestaron una flauta y con esfuerzo logró comprarse su propio instrumento

Robaron la flauta traversa al joven de 14 años que con su música deleitaba a los paranaenses que transitaban por la peatonal San Martín de Paraná. Ian no sabe si la extravió de regreso a casa o si alguien se la robó del interior de su estuche.“El martes pasado toqué por última vez y de ahí me fui a la casa de mi hermano, en ningún momento la saqué de la mochila. Pero cuando volví el viernes, abrí el estuche y no había nada, pensé que me la había olvidado en casa, pero en casa no estaba tampoco”, contó el joven aLa preocupación del joven músico se acrecentó cuando percató que el instrumento no estaba ni en su casa, ni en lo de su hermano. “Lo único que tengo es el estuche; es un estuche que tiene cierre y varios abrojos, pero el viernes, cuando lo abrí, estaba mal cerrado”, señaló al respecto.Quienes puedan aportar algún dato sobre la flauta traversa, Ian contó que “es vieja, estaba desgastada en la parte de la llave, y atrás estaba pulida, tenía como una marca”.Ian es oriundo de Córdoba, pero con su familia se radicó en Paraná. Y desde el mes de febrero, cuando conoció la peatonal, “siempre quiso tocar la flauta en el paseo de compras”. Así lo confesaba hace un par de semanas aAl llegar a la capital entrerriana, comenzó a tocar a “la gorra” y cuando juntó el dinero suficiente logró comprarse su propio instrumento.