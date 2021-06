La payasa Eureka se vacunó contra el covid y agasajó al personal de salud

La Payasa Eureka, contó que se anotó, para recibir la vacuna contra el coronavirus, en febrero cuando Nación abrió la inscripción a mayores de 18 años sin comorbilidades. “Cuando habilitaron en provincia para mayores a 30, me volví a anotar, pero mi solicitud ya estaba, así que tuve que esperar que me llegará el turno”, expresó a“Fui feliz al recibir cualquier vacuna. El mundo está transitando esta pandemia que es nueva, que no tiene precédete y todos están poniendo su granito de arena para luchar contra ella. Confió en que cualquiera me va hacer bien y no creo que haya maldad en el mundo para hacer algo que le haga mal a las personas”, señaló.Al respecto, comentó que “creo que estamos trabajando muy duro para que podamos ser un poquito mejores. Siempre pienso en positivo y creo que esto es para mejor”.La payasa, difundió en sus redes sociales un video para contar la buena noticia y su experiencia. “Lo hice para compartir mi felicidad y para agasajar al profesional de salud”. Eureka, le repartió a todos los trabajadores un cartelito agradeciendo el trabajo que realizan.