Incendio en Paraná: marcharán para exigir Justicia por la mujer y sus hijos

Cuatro niños (tres niñas y un bebé) y su madre de 32 años se encuentran internados con graves quemaduras como consecuencia de un incendio que se produjo en horas de la madrugada de este viernes, en una vivienda de calle Ituzangó al 620, de la capital entrerriana. Trascendió que la mujer activó el botón antipánico que le habían entregado porque era víctima de violencia de género.el jefe de Terapia Intensiva del Hospital San Martín, Guillermo Grieve. Asimismo, detalló que Lescano continúa con asistencia mecánica e indicó, además, que se logró estabilizar la presión arterial y función renal.“Necesitamos alzar la voz por esa familia que el Estado desamparó, porque Vero ahora no puede. Necesitamos que la Justicia cambie para que no haya más B.N.M. entre nosotras”, indicaron en la convocatoria al aclarar que la marcha será “totalmente pacifica, sin violencia”.Vecinas contaron aque la mujer había radicado denuncias “porque decía que un chico que había salido del penal la quería matar. Ella nos mostró todas las denuncias, pero nadie le dio respuestas y estaba con miedo. Tenía un botón antipánico”.Así, los investigadores intentan establecer si la señora activó el botón antipánico al advertir las llamas o si estaba siendo víctima de alguna agresión.Si bien se investigan las causas del incendio y aún no fueron aclaradas, el hecho dejó en evidencia la tremenda situación que vivía la mujer. Un calvario de reiteradas amenazas que mostraba a través de las redes sociales y a las que Elonce pudo acceder. En esta nota, se reflejan algunas de ellas.La mujer permanece internada y tal como lo contaron sus vecinas, realizaba constantes denuncias por graves amenazas.pudo saber que la mujer, dejaba el registro de las amenazas que recibía a través de las redes sociales.Según se pudo confirmar, su perfil está plagado de impresiones de pantalla, que muestran las terribles amenazas que recibía por parte de diferentes perfiles, que según contaba, eran “falsos para mandar los mensajes”.En otra de las publicaciones, la mujer denunció: “Me quieren quemar mi casa”. Y hasta un video, posteó en Facebook para hablar del calvario que vivía. En el mismo, reclama a la Justicia que el agresor estaba en libertad con tobillera y que continúa con las amenazas. “Él disfruta haciéndome sufrir y con el sufrimiento de mis hijos. Evitemos que mis hijas sean violadas y estén muertas el día de mañana”, afirma en el video y pide protección.Si bien se investigan las causas del incendio y aún no fueron aclaradas, el hecho dejó en evidencia la tremenda situación que vivía la mujer.