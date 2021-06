Falleció Magda Varisco luego de estar internada por una neumonía

Magda Frine Mastaglia de Varisco, la madre de Sergio y Humberto; esposa de Humberto Cayetano Varisco, falleció este sábado a los 85 años tras estar internada a causa de una neumonía. Según informó un familiar a Elonce “Magda padecía coronavirus”.Magda Mastaglia de Varisco nació el 13 de noviembre de 1935, fue secretaria de Cultura de la municipalidad de Paraná en diciembre de 2015. Además de participar de la política, estuvo ligada al mundo del arte: pintaba cuadros y mantenia un fuerte contacto con la literatura. Fue una talentosa escritora, pintora,A menos de un mes de la muerte de su hijo, Sergio Varisco, Magda falleció tras estar internada a causa de una neumonía que sufrió por el coronavirus.Su hijo Humbeto Varisco, utilizó las redes sociales para despedir a su madre: "Quiero escribirte un poema tan hermoso como el que vos le escribiste a la abuela Clorinda, pero no hay caso, no me salen dos palabras juntas, ni fuerzas tengo para levantar el lápiz o el pincel que para retratarte, quiero cantarte dulcemente como te gustaba escuchar las canciones y no puedo, mi pésima voz se ahoga en lágrimas. Solo puedo decirte que mi cuerpo se retuerce de dolor, que no soporto tu ida.".