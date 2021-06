Suba salarial para colectiveros: en Paraná, “hoy los sueldos están al día”

En una audiencia desarrollada en el Ministerio de Trabajo de la Nación, UTA acordó un incremento salarial del 37,8% para los trabajadores del transporte colectivo de pasajeros de corta y media distancia del interior del país.En ese sentido, Sergio Groh, secretario gremial en Entre Ríos, indicó aque “el aumento se venía discutiendo desde hace tiempo” y expresó que comprende “una cifra no remunerativa por el desfasaje que hubo entre enero y mayo”.“Es para todos los trabajadores del transporte de corta y media del interior del país. Desde el chofer hasta el último integrante del escalafón de la parte técnica”, ratificó.UTA había informado que "Transporte de la Nación se comprometió a un aporte adicional de $8000 millones de pesos, solicitando que las provincias hagan el mismo aporte y que sea plasmado mediante la firma de los gobernadores de las distintas provincias del interior del país".El incremento salarial acordado para los trabajadores del transporte colectivo de pasajeros de corta y media distancia del interior del país, será igual al porcentaje de incremento otorgado a los trabajadores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).-Para el mes de mayo/2021 las partes acuerdan el incremento salarial para el conductor de corta y media distancia del interior del país en un 11,02%, sobre el salario total remunerativo al mes de abril/2021.-Para el mes de junio/2021 las partes acuerdan el incremento salarial para el conductor de corta y media distancia del interior del país en un 14,28%, sobre el salario total remunerativo al mes de mayo/2021.-Para el mes de septiembre/2021 las partes acuerdan el incremento salarial para el conductor de corta y media distancia del interior del país en un 12,50%, sobre el salario total remunerativo al mes de junio/2021.Asimismo, se acordaron cuatro cuotas no remunerativas mensuales de $17.000, a percibirse cada una de ellas, con los haberes de los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2021.Por último, se resolvió retomar la discusión a partir del 10 de noviembre de 2021, a fin de revisar las condiciones salariales y realizar las rectificaciones que resulten necesarias.Debemos hacer mención a que el acuerdo salarial no hubiera sido posible sin compromiso asumido por las autoridades nacionales y provinciales representadas por el COFETRA, lo que permitió poder alcanzar el salario pretendido, en un contexto de paz social, permitiendo la regular prestación de los servicios.