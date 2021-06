La Banda 12 Monos sorprendió con conciertos en distintos puntos de Paraná

En el marco de los 208 años de la elevación de Paraná al rango de villa, la reconocida banda musical “12 Monos” realizó conciertos sorpresa en tres puntos de la capital enterriana.Los shows sorpresa se desarrollaron es un escenario móvil diferentes puntos de la capital entrerriana: comenzaron en la esquina de las calles Casiano Calderón y Galán; luego en la explanada de Casa de Gobierno y finalizarán alrededor del mediodía en Plaza de Mayo.“Me encantó el show, fue hermoso, no me lo esperaba salí a hacer mandados y me re sorprendí”, dijo una vecina aEn tanto, la voz de 12 Monos, Sebastián López, señaló: “Queríamos hacer algo en el aniversario de nuestra querida ciudad, pero siendo conscientes de la situación epidemiológica”.“Realizamos tres intervenciones en diferentes lugares de la ciudad, los vecinos se acercan y disfrutan por un momento de nuestra música”, indicó y explicó que “no queríamos hacer ninguna difusión previa porque hay que seguir cuidándonos, entonces al aire libre y de manera sorpresa se acercan las personas”.En las diferentes presentaciones cantaron extractos de sus temas más conocidos y el famoso “Made in Paraná”, una canción dedicada a la capital entrerriana.“El espíritu del paranaense es el barrio San Agustín, las barrancas del parque, nuestro querido río y el centro. Nuestro compromiso es transmitir esa idiosincrasia propia de la ciudad”, sumó el cantante.Finalmente, relató que están ansiosos por volver a los shows “queremos que los artistas recuperen sus espacios y que las personas se vacunen contra el covid”.