Vacunación contra el Covid a mayores de 50: destacaron la protección que tendrán

Se desarrolló este viernes un operativo especial de vacunación contra el coronavirus -sin turno previo- destinado a personas mayores de 50 años.rescató el testimonio de algunas de las personas que aguardaban en la fila frente al Complejo Escuela Hogar para recibir su primera dosis.“Vine por la primera dosis, no me inscribí antes porque se les daba prioridad a las personas que lo necesitaban con más urgencia”, contó otro hombre al resaltar que tras ser inoculado: “Ahora voy a estar más cubierto, más seguro, y podré andar más tranquilo porque ya estoy vacunado, como toda vacuna por la que uno está más protegido”. El hombre se desempeña como jardinero y al móvil de Elonce TV le contó que durante las restricciones por la pandemia “fue muy complicado” el poder trabajar. “Me las rebusqué con los planes que dieron y traté de no gastar”, comentó.“Es bueno vacunarse para combatir la pandemia”, aseguró una joven que acompañaba a padre en la fila para ser inoculado. “Es muy importante que mis papás y mis abuelos tengan las vacunas”, resaltó.“Con las dos vacunas puedo andar y me siento protegida, con los cuidados se siempre. Y si me llagara contagiar, creo que sería leve porque me siento protegida con las dos dosis”, refirió otra mujer que escoltaba a su esposo para que reciba su primera dosis contra la pandémica enfermedad.“Me inscribí mal, puse mal el número de teléfono, y ahora aprovecho esta oportunidad que es sin turno”, explicó otro hombre, quien esperanzó: “La inoculación significa estar más tranquilo”.