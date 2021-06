“Muchísima gente” mayor de 50 años concurrió a vacunarse contra el coronavirus

Gran cantidad de paranaenses de más de 50 años concurrieron este viernes Escuela Hogar o al Hospital de la Baxada para aplicarse, sin turno, la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.La coordinadora del plan rector de vacunación, María Eva Famin, señaló aexpresó que “el objetivo es reducir la mortalidad por covid. Ver que la gente se acerca, nos pone muy contentos. Hay muchísima gente, pero va muy rápido”.La funcionaria explicó que “estos operativos abiertos se hacen en base a información estadística y proyecciones que son muy acertadas”.Asimismo, destacó el compromiso y dedicación de los trabajadores que desarrollan la tarea de vacunación. “Hemos recibido dosis suficientes para prever esta vacunación”, expresó, al tiempo que manifestó que “tenemos la previsión para que no haya problemas”, aunque aclaró que en la Escuela Hogar vacunarían hasta las 13 y en el hospital de La Baxada hasta las 12.Hizo hincapié en que para quienes no pudieron ir hoy “se continuará dando turno. Nadie se quedará sin su vacuna si desea recibirla”.Famin admitió que “hay disponibilidad de información de diversos orígenes, que muchas veces confunde o preocupa a la gente. Eso ha hecho que algunas personas rechacen una cosa o prefieran otra, pero toda vacuna que se aplica es una vacuna probada y autorizada a nivel nacional. Por lo tanto, posee todos los requisitos de seguridad suficiente, por lo que la gente debe estar muy tranquila”.Aclaró que “la vacuna no es a elección, sino que se aplica la que está disponible en el momento. El único caso en el que se puede optar es cuando hay una indicación del médico por una patología específica o una situación particular de la persona”.Interrogada sobre el componente 2 de la Sputnik, expresó que “estamos esperando para distribuirlas equitativamente en la provincia. Seguramente tendremos en los próximos días jornadas de jubilación”.