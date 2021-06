Pandemia y servicios públicos, las definiciones de Bahl en el Día de la Ciudad

Desafíos de la gestión municipal: los servicios públicos

El intendente Adán Bahl encabezó este viernes el izamiento del pabellón nacional en el mástil que se emplaza en Parque Urquiza, en el marco de la conmemoración por los 208 años de la elevación de Paraná al rango de villa, registró"Es un día importante, es nuestro cumpleaños. Son 208 años de que nuestra ciudad adquiere el rango de villa y también es un buen momento para poner el valor lo que significa para los paranaenses vivir en esta ciudad", ponderó el mandatario municipal al mencionar "los atributos que nos distinguen y nos llenan de orgullo, como la cordialidad de quienes vivimos aquí, la historia política, el patrimonio arquitectónico y cultural". "Paraná es el extraño resultado de combinar una gran ciudad capital gubernamental, universitaria, administrativa que nos demanda modernidad, y esa escala barrial en la que podemos hablar con el vecino y las instituciones", resaltó.Bahl instó a "valorar el lugar en el que vivimos y que todos construyamos para hacerlo cada día mejor. Hay muchos nativos de Paraná y otros que se terminan enamorando de esta hermosa ciudad"."En la gestión uno aspira a trabajar para que sea una ciudad moderna, productiva, inclusiva, turística y a los mejores resultados los vamos a obtener si trabajamos todos los paranaenses para ese lado", ponderó.Consultado al intendente por los desafíos durante la gestión municipal a su cargo, éste detalló: "El problema de la basura no existe como antes, porque lo hemos resuelto; esta semana cambiamos unos diez kilómetros a través de los grandes contenedores laterales en barrio San Agustín y calle Pronunciamiento, y para los próximos seis meses está planificado el inicio de la separación en origen en un área importante de la ciudad, para lo cual compraremos 500 contenedores y dos camiones. Se trabajará con escuelas para concientizar en la concientización y con las cooperativas de recicladores". "A diario se trabaja con 100 toneladas de asfalto en caliente para tapas pozos, de los tantos que siempre existieron en la ciudad", agregó.Respecto a la prestación del servicio de agua potable, Bahl reconoció las contingencias que ocasiona la bajante del río. "El río está a -9 centímetros, pero todavía podemos captar el agua cruda porque se trabajó desde hace meses en el mantenimiento y la prevención, la limpieza del canal y de los cestos de la bomba gracias a los buzos de la Policía", aseguró.

"No habrá inconvenientes en la provisión del agua"

Al llevar "tranquilidad" a los vecinos, el intendente se refirió a los trabajos iniciados el año pasado para el traslado de la bomba Nº5 que lleva agua cruda a la planta de avenida Ramírez. "No habrá problemas de agua, puede haber alguna bajante de presión, pero tomamos todas las precauciones", prometió. Según anunció, el martes o miércoles llegarán las cañerías que se están confeccionando a medida en Buenos Aires "para trasladar la bomba que está muy cerca de la costa hacia el muelle grande donde la profundidad de aproximadamente ocho metros"."En 45 o 65 días se logrará la independencia total del río y a partir de ese momento Paraná no tendrá que mirar nunca más hacia el agua está tan baja que habrá problemas de captación", remarcó Bahl al dar cuenta que la provisión de agua potable no se resentirá "en la medida que sigamos consumiendo como hasta ahora". Asimismo, anunció que se pondrán en funcionamiento los pozos semisurgentes "para equilibrar las reservas"."Mermará la producción de agua, pero se compensará con la administración de las reservas, que están permanentemente llenas y no hay inconvenientes. Ayuda mucho el estar en invierno; si tuviéramos en verano, con piletines que se vacían y se llenan a diario, sería otra la situación", comparó al respecto.Bahl también anunció que la semana próxima se licitará la red de inteligencia de la administración de todas las redes de agua potable. "Es un proyecto para incorporar válvulas automáticas en toda la ciudad, en cañerías de 900 a 350mn. Son 42 válvulas que se manejarán de manera remota, a través de un software, y que permitirán administrar las presiones y cerrar lugares donde haya que hacer reparaciones", explicó al dar cuenta que "es una obra de alta tecnología financiada por el gobierno nacional a través del ENOHSA".Del mismo modo, manifestó que se gestiona la construcción del centro distribuidor sur. "Es una cañería de 13.000 metros desde la planta de avenida Ramírez; ya tenemos la autorización del HCD para la compra del terreno y estamos terminando el proyecto ejecutivo", explicó."Se logró el financiamiento para el ensanche y la pavimentación de avenido Ejército, una obra que permitirá descomprimir el tránsito vehicular y una conectividad desde el centro hacia el sur a través de una arteria que será amplia", agregó al comentar que "ya se terminó la alcantarilla sobre el arroyo Tuyucuá en el sector donde está el plan Procrear". "El plan de movilidad desarrollado al inicio de la gestión es el que da las prioridades en todas las obras", indicó al respecto."Decidí hacer un replanteo para consolidar los objetivos que tenemos como gestión. Cumplimos con la palabra, la ciudad está ordenada, tiene independencia económica, se ordenaron los servicios y restan muchísimas cosas por hacer", indicó al dar cuenta que tuvo que "asignar roles, redefinir y profundizar estrategias como todo gobierno en la medida que quiere avanzar hacia otros objetivos y cambian las circunstancias". "Las personas que se incorporan al gabinete lo hacen con muchísima experiencia y los que ya no están más en la gestión, lo darán todo de si desde otro lugar. Son los desafíos que afrontar", señaló en relación a las nuevas destinaciones y salidas de funcionarios que formaron parte de su equipo de trabajo."No existen restricciones especiales en Paraná, solo rigen las dispuestas a nivel nacional por DNU. Trabajamos con el gobierno provincial y no tenemos a mediano plazo otras restricciones. La recomendación es la de ventilar los ambientes, usar barbijo y respetar las distancias", comentó al respecto.En relación a la vacunación contra el coronavirus, Bahl dijo que instruyó al personal municipal de Salud para que recorra los barrios porque hay vecinos que aún no se han inscripto al registro.