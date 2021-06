Crimen de Gilda Klockler: Piden testigos del hecho que se acerquen “a declarar”

Gilda Klocker falleció en el hospital San Martín de Paraná donde había sido internada tras haber recibido un disparo de arma de fuego en la cabeza. Aún no está claro cómo fue que la joven de 20 años recibió el impacto mortal y por el hecho están con prisión preventiva domiciliaria Jonathan y Julio Dayer, pareja y suegro de la víctima de 20 años.Corina Beisel, abogada querellante, dialogó cony contó novedades de la causa.“Buscamos que se profundice la investigación. Queremos que la familia tenga la oportunidad de que se entrevisten a todas las personas que sean necesarias para que llegue a fondo del caso”, expresó la letrada.La calificación de la causa es de “Homicidio Imprudente”, según manifestó la abogada “no está fija y puede cambiar en cualquier momento de acuerdo a como se desarrolla la investigación”. A la vez, agregó que “la familia no está de acuerdo con esta calificación legal, ya que por información que les llegó, podría reconstruirse de otra manera los hechos”.En el día de ayer (miércoles) se presentó un escrito con “acuerdo de las defensas, la prórroga de la prisión preventiva de Julio y Jonathan Dayer por 30 días. La Fiscal, remarcó que es una investigación incipiente donde falta entrevistar a números testigos. Eso puede ser que se dé vuelta la mirada radical del caso”.“Además, pedimos a los vecinos que tengan algún dato que puedan esclarecer los hechos, que se acerquen a declarar, se lo pedimos por Gilda. Tenemos datos ciertos sobre que la ocurrencia de los hechos se dio de otra forma y no como se dicen. Desde la Fiscalía se decidió garantizar que los testigos concurran sin ningún tipo de interferencia de las partes”, finalizó.