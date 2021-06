Paranaense cosechó pomelos gigantes: algunos pesaron más de cuatro kilos

Los famosos pomelos

¿Pomelo o cidra?

Características del pomelo chino

Una mujer, Elsa Peresutti, de Paraná que vive en el barrio del Paracao, cosechó en el patio de su casa pomelos gigantes. El gran tamaño de la fruta se debe a la especie del mismo, algunos ejemplares llegaron a pesar hasta cuatro kilos.“Son muy pesados, tienen pura pulpa y se obtiene una gran cantidad de jugo”, evidenció Elsa ay a modo de broma añadió: “el tema es conseguir un exprimidor tan grande, lo más fácil es sacar el zumo con una cuchara”.Por tercer año consecutivo, el árbol de Elsa dio pomelos gigantes: algunos llegaron a pesar más de cuatro kilos: “Los primeros pomelos de la temporada ya me los habían reservado y ahora solo quedan algunos frutos”.“Este árbol para mí es como un hijo, porque planté la semilla y tuve que esperar hasta seis años para dar frutos. En un momento pensé en cortarlo porque no daba pomelos, pero después me sorprendió gratamente”, relató Elsa.En ese sentido señaló que “siempre le dedico mucho tiempo a las plantas, en verano las riego hasta dos veces por día”.“Vinieron jóvenes desde Concordia a buscar pomelos para hacer injertos y plantarlos alla”, detalló y agregó que cada vez “mas personas se acercan a pedirme, a veces realizó un cambio por otras frutas y siempre digo lo mismo: es un pomelo por persona, para que alcance para todos”.Muchos televidentes manifestaron sus dudas acerca del tamaño de los pomelos gigantes y aducían a que era una fruta llamada “cidra”.La tradicional cidra, es una fruta de un color similar al del limón con una piel exterior gruesa y dura. Posee una piel blanca interior y la parte comestible de la fruta es pequeña con relación al tamaño de la fruta. La cidra crece hasta una longitud de18 a 23 cm.La diferencia entre la cidra y los pomelos chinos es la piel exterior de ambas frutas: La del pomelo es más fina y lisa, que la de la cidra. Además esta última posee un sabor más ácido y amargo.A pesar de las similitudes con el pomelo (que es un híbrido del pomelo chino), los pomelos chinos son más dulces y tienen un deje del sabor amargo que caracteriza los pomelos. ¿Qué otra característica distingue a los pomelos chinos de los demás cítricos?- Los gajos exagerados del pomelo chino lo hacen único en la familia de los cítricos: pueden variar de 15 cm a 30 cm de diámetro.- Los pomelos chinos presentan un color de amarillo verdoso al naranja, similar al pomelo.- La pulpa del pomelo chino es normalmente blanca pero también puede ser rosa pálido.- La capa membranosa alrededor de los gajos generalmente se desecha ya que es amarga y no comestible.