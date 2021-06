Dejó su moto en la vereda y le hicieron una multa: “No está en infracción

La situación se registró en calle Perón, a metros de su intersección con Gualeguaychú. En diálogo con, Enrique Collaud, contó que ayer a la tarde, cerca de las 14.45, llegó a su casa y dejó la moto en la vereda. Almorzó y cuando volvió a salir “me encuentro con una multa”.“Hoy fui a calle 9 de Julio a verificar, pero nadie me respondió nada. Fui a querer resolverlo pero me dijeron que tengo que sacar un turno y que no me pueden asesorar y si quiero hacer el reclamo tengo que ir a calle Alem. Entonces no queda otra que ir y pagar para quedarse tranquilo”, señaló.Collaud manifestó que toda su vida ha dejado la moto “en el césped de su vereda”, razón por la cual no entiende por qué ahora le hacen la multa. “El rodado no interrumpe el paso de ningún peatón porque no está en la vereda, está en el césped y la gente cruza por las esquinas”, aclaró.Además, el vecino indicó que en esa cuadra, como ocurre en muchas otras de la ciudad, hay autos y motos sobre las veredas y no le hacen la multa. “Pago los impuestos, ando con casco y tengo el carnet al día. Entiendo que por ahí anden necesitando plata para pagar el aguinaldo y los mandan a los pobres inspectores a que salgan a hacer la multa a cualquiera. Pero por lo menos me hubiesen golpeado la puerta o el silbato para yo salir y ver qué pasaba”.Por otra parte, Collaud dio cuenta el papel de la multa que le dejaron “no dice nada” sobre los motivos de la infracción; “sólo tiene un sello de calle 9 de Julio y la patente de la moto, la hora y fecha. Tampoco está firmado”.Finalmente, consideró que su moto “no está en infracción” al estar sobre el césped ya que “no obstruye la vereda y si alguien quiere cruzar lo hace por la esquina”.