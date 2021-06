Pese al aumento en la demanda de ivermectina, especialista no recomienda su uso

En farmacias de Paraná observan un crecimiento la demanda de Ivermectina, antiparasitario, que según estudio argentino ha mostrado una potente actividad contra el SARS-CoV-2 in vitro.Al respecto, el neumonologo Luis Larrateguy, manifestó anteque “no hay ninguna evidencia de que la ivermectina sirva para tratar la enfermedad por coronavirus. Si hay estudios en nuestro país donde han participado unos 45 pacientes fueron de baja calidad”.En este sentido, detalló: “Lo que sí está publicado es que la ivermectina es útil contra el covid in- vitro. Es decir que en un laboratorio se vio que se puede neutralizar el virus, pero las dosis que necesitan son 10 veces más que las que se usan en seres humanos”.“Aún no hay estudios de calidad y con alto número de pacientes que nos puedan permitir una seguridad para que se recete la ivermectina para covid”, mencionó Larrateguy.A su vez explicó que los médicos recetan ivermectina para tratar una parasitosis, es algo que está aprobado por ANMAT con una dosis baja y que ya tiene efecto no deseados.Por otro lado, contó que está aprobado “para pacientes con coronavirus internados que padecen neumonía es la dexametazona, que es un corticoide que disminuye la inflamación a nivel pulmonar”. Otros medicamentos que se utilizan son el plasma de convalecientes, y el suero equino híperinmune.“Hay un estudio que está probando el ácido con omega 3 en pacientes que están en su casa con covid y evita el agravamiento de la enfermedad”, sumó y remarcó que “aún se está probando no hay resultados”.Finalmente, dijo que “para prevenir la enfermedad causada por el coronavirus hay que utilizar el barbijo, lavarse las manos, evitar compartir el mate y mantener el distanciamiento social”.