Vacunación contra el Covid-19: valoraron la rapidez con la que fueron convocados

Continúa la vacunación contra el coronavirus a personas con factores de riego -los que deben presentarse con certificado médico- y a los mayores de entre 40 y 49 años, con turno previo. Para este jueves estaba prevista la aplicación de 900 dosis, pudo saberDurante la espera para ser inoculados,rescató el testimonio de algunos de los presentes en el Complejo Escuela Hogar de Paraná .“Fue en dos minutos, rapidísimo”, destacó una mujer luego de recibir la dosis; lo manifestó al reconocer que la esperaba “con ansias”. “Toda la familia ya está vacunada, solo resta mi hermana más chicas”, comentó.“Hace dos días me anoté”, destacó otro hombre que luego de recibir su dosis contra el Covid-19, proyectaba continuar con su jornada laboral.“Hacía 15 días me había anotado. Demasiado rápido”, valoró otro hombre.“Me anote hace dos días y ya me llegó el turno para hoy. Es un espectáculo, porque la verdad es que no lo esperaba para tan pronto”, ponderó otro y rogó “no tener efectos secundarios” porque después de ser vacunado, también debía volver a su trabajo. “Familiares y compañeros de trabajo padecieron la enfermedad, fue garrón para ellos porque estuvieron aislados y ahora tratando de que no me toque más de cerca, por eso vine”, explicó.El Ministerio de Salud de Entre Ríos informó que este viernes 25 de junio habrá una jornada especial de vacunación contra el covid-19. Según se indicó, será para aquellas personas de la ciudad de Paraná que tengan más de 50 años y que no hayan recibido su primera dosis de vacuna.La jornada será abierta, sin turno previo. Los interesados pueden acercarse de 8 a 13 a la Escuela Hogar o de 9 a 12 al Hospital de la Baxada. Pidieron asistir con el DNI.