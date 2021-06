Covid: el Hospital San Martín disminuyó los pacientes que “necesitan respirador”

Estrategia de trabajo

El jefe de terapia intensiva del Hospital San Martín de la capital entrerriana, Guillermo Grieve, habló sobre la situación que se registra en la sala de Terapia Intensiva del nosocomio ante la segunda ola de contagios de coronavirus y dio cuenta de una meseta en la internación moderada.“El nivel de ocupación sigue siendo alto. En el hospital estamos con todas las unidades ocupadas con pacientes covid, pero hay lugares en que no y tienen disponibles camas para la internación”, expresó aGrieve.El Ministerio de Salud de Entre Ríos confirmó el lunes que la ocupación de camas de terapia intensiva con uso de respiradores está en un 79 por ciento, es decir, una instancia "alta ocupación" de escasa disponibilidad. De ese total, 69 por ciento son pacientes de COVID-19.El profesional, señaló que “Hay una disminución de los PRC casi en un 30%. Notamos que hay un descenso en la concurrencia a la guardia y también hay una meseta de en la internación moderada de paciente covid. Suponemos que, en unos días, vamos a ver reflejado esas diminuciones en las internaciones en terapia intensiva. Siempre hay una demora de entre siete y diez días, para notar la disminución en camas críticas”.El jefe de terapia intensiva del Hospital San Martín, señaló que “desde que comenzó la pandemia estamos trabajando a full. Lo que habitualmente se hace en cinco años, a nivel investigativo y de vacunas, nosotros lo hicimos en uno, es algo inédito a nivel mundial. Además, los protocolos de trabajo han ido cambiando y los de hoy no son los mismo que los de hace unos meses”.En ese sentido, remarcó que “el protocolo más claro que tenemos es que las personas, ante algún síntoma se tiene que presentar en los centros de salud para identificar los casos de gravedad precoz. Tenemos armas terapéuticas para los pacientes que empiezan a disminuir la saturación de oxígeno y que tiene alto riesgo. Todo esto, nos ayuda a identificar los pacientes más graves y evitar que lleguen a la última etapa, que es la de asistencia mecánica respiratoria”.“Desde nuestro lugar estamos haciendo todo lo posible para evitar que los pacientes lleguen a la instancia de terapia intensiva”, remarcó Grieve. A la vez, señaló que “logramos disminuir los pacientes graves que ingresan al respirador de un 50% al 13%, esto es gracias a un trabajo claro, precoz y con protocolos claros”.“Queremos que esta estrategia de trabajo sea una realidad en todas las instituciones públicas y privadas de Entre Ríos”, remarcó.La variante Delta del coronavirus tiene el potencial de ser más letal que otras, es más veloz en la transmisión y expone a un riesgo mayor a las personas vulnerables.En ese sentido, el profesional comentó que “por el momento no la tenemos en Entre Ríos y espero que no llegue. En Buenos Aires, no está circulando de esta variante, más allá que hayan identificado algunos casos. Esperamos que en las próximas semanas no tengamos este virus dando vuelta”.Y resaltó la necesidad de “una segunda dosis y hasta una tercera, porque el nivel de anticuerpo que exigen, es mayor. Estas variantes seguirán apareciendo en la medida en que tengamos el virus circulando”.“A medida que tengamos mayor inmunidad social y en manada, el virus no va a saber a dónde ir y no va a poder inventar nuevas variables. Esperamos que esto comience a suceder en todo el mundo, para que, en septiembre y octubre, tengamos entre un 40 y 50% de la sociedad con la segunda dosis”, indicó.Un estudio realizado por investigadores e investigadoras de la Universidad de Buenos Aires, en pacientes internados del Hospital de Clínicas, y del Hospital Español, ha implementado un tratamiento que podría frenar ese ataque, y reducir de forma importante la mortalidad. Se trata de una droga normalmente utilizada para corregir la hipertensión, que es el telmisartan.Al respecto, el profesional dijo que “es una presentación y al igual que con el suero equino, necesita de una experimentación y mayores comprobaciones. Está en una instancia de P de posibilidades, y todavía no tenemos numero reales”.