A través de un fallo judicial, logró desafiliarse de la obra social OSPLAD

Afiliados a la obra social docente OSPLAD reclaman hace años problemas en los servicios que presta la mutual. En este contexto, Edgardo Zufiaurre jubilado estatal del Concejo General de Educación, tras un fallo judicial logró desafiliarse de la obra social y pasarse a IOSPER.



El trabajador, contó a Elonce TV que “la obra social no nos reconocía ciertos servicios. Cansado de pelear, presente una orden judicial para poder desafiliarme. Durante la espera, con mis colegas realizamos presentaciones a las autoridades y manifestaciones para reclamar las prestaciones que se nos negaban”.



“Durante la pandemia, me llegó la notificación de que me podía pasar de obra social. En una primera instancia IOSPER no aceptó mi solicitud y apeló. Tuvimos que presentar otra orden y tampoco la aceptó. Con esta causa, llegamos al Superior Tribunal de Justicia”, señaló.



En ese sentido, agregó que “en un fallo dividido me aceptaron la solicitud”. Hoy en día, Edgardo está afiliado al Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos.



Según manifestó Zufiaurre, antes de jubilarse “alcance a reclamar en la Caja de Jubilaciones y solicite el traspaso de obra social. Eso demoró un poco más mi retiro, pero logré pasarme”. Elonce.com