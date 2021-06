Video: cómo cocinar una polenta con estofado para pasar los días fríos

Video: Angel Sánchez, cocinero, explica el paso a paso para cocinar una polenta con estofado de chorizo

En invierno se imponen las comidas calientes para combatir los días frío y la polenta es un plato muy elegido por los argentinos en los días fríos., visitó la cocina de Ángel Sánchez, ingeniero agrónomo y cocinero y detalló el paso a paso para cocinar una polenta con estafado de chorizo.“La polenta no es más energética que los fideos y el arroz, tienen los mismos valores. Deberíamos comer polenta todo el año. Pero cuando le agregamos salsa, las proteínas y las grasas, hacen que esos valores sean elevados”, explicó ael cocinero.A su vez, el especialista explicó que la elaboración del plato no debe tardar más de 25 minutos. Para una comida de 5 personas, se necesita:-Cuatro chorizos de cerdos-Una cebolla grande o dos medianas-Una zanahoria-Salsa de Tomate-Condimentos a gusto: pimentón, pimienta y sal-Polenta-QuesoEl cocinero reveló un secreto para que cocinar la polenta: “cada una taza de poleta, se le agrega tres de agua fría y la disuelves. De esta manera, no te salpicas, no se hacen grumos”.“Una vez que este rehogado todos los ingredientes de la salsa, le agregamos el tomate y terminamos de cocinar. En una olla aparte, hacemos la polenta”, indicó.