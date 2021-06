Sigue la vacunación contra el covid: “Es un avance para erradicar la pandemia”

Se desarrolló una jornada de vacunación contra el coronavirus en el Hospital de la Baxada “Dra. Teresa Ratto” de Paraná. En esta ocasión, se inoculaba con turno previo a personas mayores de 40 años y otros con factores de riesgo.recogió algunos testimonios de las personas que fueron vacunadas.“Es un trabajo excelente y es una seguridad para todos”, rescató un hombre que acaba de ser inmunizado contra el coronavirus. Además, resaltó que “es una tranquilidad para poder trabajar”.“Estaba nerviosa esperando la vacuna y ahora me invade la felicidad”, valoró una mujer.En tanto, un hombre que la acompaña dijo que “es un gran avance para poder erradicar la pandemia, esperamos que a todos les llegue lo antes posible”.“Estoy súper contenta, fue muy rápido me ayudaron a inscribirme en un dispensario y en unos días me llamaron”, mencionó una mujer e instó a que todas las personas se inscriban en el registro de vacunación.“En un momento estaba indecisa, pero después fui valiente, tomé conciencia y me di cuenta que, a raíz de una decisión nuestra, se puede contagiar otra persona”, dijo mujer. Su hija que la acompañaba sumó que “es una tranquilidad”.Por su parte, un hombre destacó: “con la vacunación podemos trabajar más tranquilos, creo que si ahora nos contagiamos sería más leve la enfermedad y de a poco volveremos a la normalidad”.