Sufría bulimia y buscó ayuda: “Hay que dar el paso para encontrarse a uno mismo”

Sociedad Una de cada tres jóvenes padece trastornos alimenticios en Argentina

Iara Marignac, licenciada en Psicología y subcoordinadora de la Fundación

La Sociedad Argentina de Pediatría, indicó que Una de cada tres mujeres jóvenes padece patologías vinculadas a trastornos de la conducta alimentaria -como anorexia nerviosa o bulimia nerviosa. Las cifras que muestran un "recrudecimiento" de esta patología como consecuencia de la pérdida de contacto con los grupos de pares y la falta de una red social de contención provocada por el aislamiento.su historia. Durante el 2020, detectó que padecía algún trastorno con la comida y buscó ayuda en Fundación Centro. Destacó la importancia del tratamiento, incluso de manera virtual.“Llegué al centro sin saber el diagnostico, pero sabía que algún problema con la comida tenia. Me di cuenta, porque hubo un momento en que no pude sostener el malestar que sentía y sabía que tenía que hacer algo para sanar”, expresó a“Sentí no tenía libertad sobre mi persona. Estaba constantemente pendiente de la comida, del que dirán sobre mi cuerpo y sobre la critica que yo misma me hacía”, dijo y agregó que “me preocupé cuando supe que estaba perdiendo amistades, ganas de comer ciertas cosas y tiempo, estaba perdiendo felicidad”.Con ayuda de su mamá, Abril llegó a la Fundación. “Acudí a ella cuando no pude sostenerme. Para ella también fue fuerte aceptarlo y entenderme, pero una vez que lo aceptamos, fue lindo saber que me iba a sanar”.La joven, comenzó el tratamiento durante la pandemia “y tuve que entender la importancia de la virtualidad. Yo veía disminuido el proceso por entrar en un zoom, pero con el tiempo comprendí que lo importante es tener alguien detrás de la pantalla que te escucha y que conectas con personas que están en la misma situación que vos”.“Con voluntad propia, se puede salir. Detrás de un tratamiento, hay mucha felicidad y antes hay mucha tristeza. Esta bueno dar ese paso, para poder encontrarse con uno mismo”, reflexionó.La Fundación Centro trabaja con un equipo transdisciplinario para la atencion y prevención de bulimia, anorexia, comedores compulsivos, vigorexia, y otros trastornos de la alimentación.Por su parte,señaló que por la pandemia “se desencadenaron más trastornos alimenticios. Como en toda patología se incrementaron los síntomas, es algo que se vio en todo el mundo y el encierro afectó a los pacientes”.“En estas patologías, hacemos hincapié en compartir ingestas con otros pares, donde el paciente va evolucionando. La pérdida de estos vínculos dificulta mucho el progreso en las patologías”, señaló.Al finalizar, destacó la importancia de estar alerta a las señales que mandan los jóvenes y de charlar sobre esta problemática en familia.