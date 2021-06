Traslado bomba: la obra duraría 60 días y “nos independizará de altura del río”

Adan Bahl, intendente de la capital entrerriana

El marcado descenso del río no se detiene. Poco antes del mediodía, el hidrómetro de Vías Navegables marcaba tres centímetros por debajo del cero, confirmó a. Debido a la alármate situación que atraviesa la ciudad, desde la Municipalidad trasmitieron tranquilidad y aseguraron que “con el uso responsable de agua, no debería haber inconvenientes en el servicio”., dialogó cony contó sobre las obras que preparan para “independizarse de la altura del rio”. Durante toda la semana, las autoridades “estuvimos trabajando intensamente y eso se ve reflejado de que pesar de que el rio este a -3 centímetros, la bomba del muelle 5, que suministra agua a la plata de Avenida Ramírez, siga funcionando”, expresó.Bahl, señaló que, desde el año pasado, el municipio viene trabajando en el trasladado de la bomba.dijo y agregó que, hasta ese momento, “hay que hacer un uso responsable del agua, para que la perdida que tenemos, no afecte a toda la ciudad”.Actualmente “tenemos muchas herramientas compensatorias para tratar la bajante del rio. Realizamos 10 pozos que van a suplantar lo que va a dejar de producir la planta de Avenida Ramírez, que funciona con agua cruda del rio y con agua potable de la planta de Echeverria.No hay problemas de producción, si puede haber en la distribución del agua”, remarcó el funcionario.La planta de Avenida Ramírez, “alimenta la zona de San Agustín y centro de Paraná. Esas son las áreas donde hay que reforzar, pero con un consumo racional no debería tener inconvenientes.“Hasta este momento, la bomba está funcionando con normalidad y es muy potente.El pronóstico indica que el rio va a seguir bajando y nos estamos preparando”, remarcó.Al finalizar, aclaró que “tenemos técnicos y especialistas enfocados en el traslado y un personal humano dispuesto a trabajar, pero los inconvenientes pueden aparecer.