Anestesiólogo replicó las declaraciones de Grieve sobre los salarios del sector

Sociedad Advierten por el déficit de médicos y enfermeros en las terapias intensivas

En el marco de la pandemia por coronavirus, y la crítica situación que atraviesa el sistema sanitario, el jefe de la Unidad de Terapia Intensiva del San Martín en Paraná, Dr. Guillermo Grieve, reclamó que, por su rica formación, médicos y enfermeros deberían estar mejor remunerados.El médico hizo una comparación entre la remuneración que percibe un médico por cumplir con una guardia en Terapia Intensiva y un especialista en Anestesiología: “O un médico de guardia de la terapia intensiva, que por una guardia cobra 16.000 pesos y un anestesista en dos horas, tiene el 200% de ese salario. No estoy en contra de esos honorarios y que cada especialidad tenga su defensa propia. Lo que tenemos que rever un poco es la necesidad de las especialidades que son indispensables, con la formación que corresponda, y con la remuneración que corresponda. Fijate que no hay una equivalencia”, apuntó.el presidente de la entidad, Rodrigo Guirín.“Uno de los problemas de esta pandemia es la falta de recurso humano en la especialidad de Terapia Intensiva, lo que tiene que ver con la falta de planificación y de estructura para estar acorde a la situación”, indicó Guirín al dar cuenta que, desde Anestesiología, “se trabaja desde hace muchos años a la par del ministerio de Salud, para formar el recurso humano que la provincia necesita y cubrir los hospitales públicos de las grandes ciudades y del interior”.“En muchos lugares de la provincia se sufre la falta de especialistas en Terapia Intensiva”, manifestó Guirín y acusó “la falta planificación de la Sociedad de Terapia Intensiva de Entre Ríos en esta cuestión y en un trabajo conjunto con el ministerio de Salud”.En relación a las remuneraciones que perciben los anestesistas, sostuvo que la paga depende del nivel de complejidad de la cirugía. “No es un salario fijo, sino que varía”, acotó al respecto.“En el sector público, los salarios de los que hacemos medicina crítica son muy parecidos. Y en muchos lugares, los terapistas cobran más porque son considerados una especialidad crítica, a diferencia de la anestesia”, aclaró el profesional. Y agregó: “En el sector privado, los anestesiólogos no percibimos dinero por estar de guardia porque son guardias pasivas y si hay procedimientos, cobramos por esa prestación”.“Hay veces que pasamos 48 horas de guardia y no tenemos ninguna paga porque trabajamos por prestación, por lo tanto, la comparación no es viable, no es posible de hacerse”, sostuvo Guirín en relación a las declaraciones de Grieve.“Los salarios de Salud deben mejorar y ser más acorde al esfuerzo realizado durante la pandemia”, sentenció al manifestar: “El Dr. Grieve debería pelear de buena manera por los salarios de su personal, pero sin comparaciones; sino, poniendo el valor que él cree que vale su trabajo, sin importar lo que pasa con el resto de las especialidades”.