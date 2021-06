El río no frena su descenso: está tres centímetros por debajo de cero en Paraná

Paraná El río bajó a cero y Prefectura se quedó sin escala para medir su altura

El marcado descenso del río no se detiene. Poco antes del mediodía, el hidrómetro de Vías Navegables marcaba tres centímetros por debajo del cero, confirmó ael perito topocartógrafo Alberto Leonardi, quien se desempaña en dicha repartición.El profesional señaló que sorprende el río Paraná “porque hace mucho que no estaba así” pero que ya hubo ocasiones en las que se ha encontrado de esta manera.Recordó que las escalas se pusieron por el año 1900 solamente con el fin de la navegación, para saber el calado de los barcos. En ese momento se consideró que era la parte más baja del río de acuerdo con las consultas realizadas a lugareños. Y aclaró que los cero se toman respecto del nivel del mar.“En estos momentos, el río Paraná tienen en algunos lugares 40 metros de profundidad y en otros no hay nada. El río es como las personas: a veces es profundo y en otras playito”, comparó, a la vez que admitió que “en nuestra zona tenemos pasos críticos, con problemas de calado”.“Estas bajantes cada tanto me gustan. Uno contra la naturaleza no puede hacer nada. Ahora podríamos arreglar los muelles, la costanera. Ahora el agua busca su propio cauce, entonces hay canales que se profundizan por sí solos. Se forman las islas y crecen las vegetaciones. Esto es parte de los ciclos. Toda la vida existieron bajantes y crecientes”, declaró Leonardi.Finalmente, el ingeniero expresó que “como ciudad hay que prever que esto puede pasar. El río no te deja sin agua. Cuando uno coloca una toma, hay que buscar los sitios más profundos”.