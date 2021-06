Vecinos de barrio 21 de Septiembre piden intervención en fiestas clandestinas

Vecinos de barrio 21 de Septiembre, de Paraná, denuncian que en la zona se realizan “frecuentes fiestas clandestinas” y piden intervención.Antonio, un vecino, expresó aque “hay fiestas clandestinas. He visto que después de las 7 de la mañana se va gente, gritan, se escuchan voces, corridas. Se escucha música electrónica”.Julio, otro vecino, remarcó que “comienzan a las 23.30 con previas. Se ve que hay jóvenes, adolescentes participando. Compran botellas con alcohol en la zona. Hacen reuniones, están con la música a todo lo que da, tiemblan los vidrios de los vecinos de lo fuerte que lo ponen”.“Este lunes por la mañana fui testigo de que en la calle había dos jóvenes, una chica y un chico, emborrachándose. Tenían ropa de fiesta. Participan más de 50 jóvenes. En el 2020, con todos los decretos y prohibiciones, todos los fines de semana se hacía una fiesta en la misma casa. Este año está pasando lo mismo”, remarcó.Asimismo, remarcó que “los vecinos estamos muy incómodos. Hay ancianos, gente mayor, hay gente que trabaja temprano y si no descansan no pueden levantarse”.