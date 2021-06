Vecinos piden medidas para evitar “reiterados accidentes” en esquina de Paraná

Policiales Importantes daños materiales fue el saldo de tremendo choque en esquina céntrica

En la noche del domingo se registró un importante accidente en la intersección de calles Urquiza y Concordia de la ciudad de Paraná y uno de los vehículos involucrados terminó con una vivienda que está en la esquina.Tras lo sucedido, vecinos del lugar y la familia afectada, de apellido Sanguinetti, manifestaron su preocupación y solicitaron que se tomen medidas, como la colocación de lomo de burro o semáforo, para evitar que se sigan registrando estos choques.En diálogo con, Luis Lescano expresó: “Estamos sumamente preocupados porque en este lugar ocurren muy a menudo accidentes importantes. Anoche dos autos chocaron casi de frente y uno de los vehículos se subió a la vereda y golpeó con la entrada a una casa de la esquina”.“Hace 50 años que vivo en el lugar y siempre pasa lo mismo, es algo que no puede ser. La municipalidad tiene que poner un protector, algún tipo de contención o algo para atenuar la velocidad, porque hasta que no ocurra un accidente grave no va a tener solución”, agregó.Paso seguido, dio cuenta que el dueño de casa, Don Sanguinetti, “estaba en la puerta y entró un minuto antes de que ocurriera el accidente. Además, es una calle muy transitada. Todos los días hay un problema, y con las motos ni hablemos”.Por su parte, la familia damnificada indicó que “la evidencia es la vereda y la restauración permanente que tenemos que hacer por los múltiples choques que hay en este lugar”. Y agregaron que en varias oportunidades han solicitado a autoridades comunales, sin pedidos formales, “que pongan lomo de burro, semáforo o alguna contención, pero no hemos tenido respuestas”.“Anoche pudo haber ocurrido una desgracia”, expresaron para agregar que “siempre hay frenadas peligrosas y cada tanto un choque como el de anoche que fue fuertísimo”.Vale recordar el accidente estuvo protagonizado por un VolksWagen Vento y automóvil Peugeot 207, que terminó contra la vivienda. Éste vehículo era conducido por un hombre de 37 años y según se supo, la prueba de alcoholemia arrojó que circulaba con 1.20 gramos de alcohol en sangre.