Bahl gestiona recursos ante Nación para sanear el arroyo Las Viejas

El intendente Adán Bahl se reunió con el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. "Esta sinergia entre Nación, Provincia y Municipio permite

El encuentro de trabajo tuvo lugar este viernes en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, en Buenos Aires. Allí, Bahl detalló a Katopodis aspectos de la obra que “permitirá a los paranaenses la posibilidad de ingresar al agua en el balneario Thompson”, informó.



"Se trata de una solución amigable con el ambiente que no contempla el entubado del arroyo, pero si, un tratamiento adecuado de sus aguas y el necesario acompañamiento de que no se arrojen desechos en su curso”, sostuvo.



En ese marco, el presidente municipal explicó que el arroyo Las Viejas vuelca aguas arriba del balneario Thompson, pero por la contaminación que tiene el arroyo no es apropiado meterse al agua. "Queremos que la obra resuelva la situación, que mitigue la contaminación, que regularice la situación hídrica, y la única forma de financiarla es mediante los fondos nacionales”, afirmó y agregó: "Con esta imporante obra hídrica, ambiental y turística, buscamos sanear una parte del arroyo a través de filtros biológicos”.



Trabajo conjunto

Tras el encuentro, Bahl destacó que "esta sinergia entre Nación, Provincia y Municipio permite que los intendentes podamos gestionar para mejorar la ciudad y la calidad de vida de los habitantes".



Luego concluyó: “Nos vamos muy conformes, el ministro Katopodis es una persona abierta y práctica. El hecho de haber sido Intendente le da esa característica, tiene muy en claro las obras que se están haciendo en Entre Ríos y Paraná”.



Detalles de la obra

Consiste en el saneamiento del arroyo Las Viejas, entre su nacimiento en la confluencia de los arroyos Colorado y Culantrillo en zona de avenida Uranga y su desembocadura en el río Paraná, a lo largo de 1.600 metros.



El saneamiento consta de dos grandes intervenciones. Por un lado, la sistematización del arroyo para evacuar los excedentes pluviales provenientes de las 1.200 hectáreas de aporte que tiene la cuenca, cuya obra de conducción consiste en un canal trapecial a cielo abierto revestido en hormigón armado.



Por otro lado, y como una primera etapa del tratamiento de la calidad del agua que conduce el arroyo, se propone una intervención que incluye un sistema de rejas de desbaste para los residuos sólidos urbanos arrastrados en las crecidas, un sistema de sedimentación de sólidos y un filtro biológico para bajar los niveles de contaminación del agua previa a la descarga en el río. Esto permite una mejora del sector, pero también favorece al aprovechamiento de la playa del Thompson.



Las obras hidráulicas consideran, además, la solución a los desagües pluviales del camping y calles de la zona.



El saneamiento se complementa con extensión de la red cloacal faltante en la zona de influencia del proyecto, como así también la reparación de tramos de red cloacal existente que vuelvan eventualmente al arroyo.



La propuesta incluye, además, una integración urbana con caminos laterales al cauce abierto del arroyo para accesibilidad, mantenimiento y custodia del mismo, y la construcción de una alcantarilla que da continuidad a calle Darwin.



En la zona de tratamiento se incorporan playones de maniobra para los trabajos de limpieza del sistema de tratamiento, incorporándose zonas de maniobra, acopio y recolección que permitan en la etapa de funcionamiento de la obra propuesta llevar adelante un programa de mantenimiento.