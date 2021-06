Bomberos auxiliaron a una niña que tenía un anillo atascado en el dedo

Una mujer acudió anoche a la comisaría decimosexta de Paraná en búsqueda de auxilio debido a que a su pequeña hija se le había atascado un anillo en uno de sus dedos. Ante la imposibilidad de poder socorrerla, los policías dieron aviso al Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios Paraná.Fue así como tres voluntarios asistieron a la comisaría para ayudar a la niña de 6 años. “La nena se había puesto el anillo y la mamá no se había dado cuenta; debido a la presión que hizo el anillo, se le inflamó el dedo, y dado que le dolía, no se lo podían sacar”, explicó ael voluntario Sergio Niz.El bombero explicó que la cizalla es una herramienta muy grande para ser utilizada en este caso. Fue por eso que se utilizaron otros métodos para retirar el anillo, sin cortarlo y no ocasionar más dolor a la nena. “Con aceite logramos que el anillo ceda y así se logró sacarlo”, indicó Niz.“Muchísimas gracias porque ni dudaron en venir. Fue un susto con suerte. Gracias por la paciencia y el amor con el que trataron mi hija”, fueron las palabras de agradecimiento de la madre de la pequeña.