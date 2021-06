Falleció Jorge Dolce, conocido chapista de Paraná: “Fue una persona muy honesta”

Jorge Dolce, conocido chapista de la zona sur de la ciudad de Paraná, falleció el pasado sábado por problemas cardiacos. Fue un gran jugador de fútbol en su juventud y director técnico en el fútbol amateur, que sacó campeón al equipo Los Ceibos.Mario Giménez chapista y amigo de Jorge dialogó cony recordó su compañero.“Fue un vecino de toda la vida. Nuestra relación crecía cada vez un poco más, porque cuando termine el secundario y me incline por este oficio, le pedí ayuda a él. Fue un gran referente para mi”, expresó.Según contó Mario, cuando terminó la secundaria no quiso seguir estudiando y le pidió a Jorge que le enseñe el oficio del chapista. “Me dijo que me iba a dar una oportunidad, que me iba a enseñar pero que yo tenía que poner todo de mí. Cuando estuve en condiciones de seguir solo, me lo dijo. Nunca fui un empleado de él, sino que fui un amigo”.“Era una persona muy humilde, muy honesto, muy amigo. Te decían las cosas que estaban bien y las que estaban mal”, dijo al recordarlo. A su vez, agregó que “todavía no caigo de que el no este entre nosotros. Todavía estoy esperando que llegue con su moto para compartir un rato”.Al finalizar, resaltó que Jorge era “un tipo muy correcto, de esos que se cuentan con los dedos de una mano. Fue una perdida muy importante, para la familia, para los vecinos del barrio y lo vamos a tener siempre presente”.