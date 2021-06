Cura fallecido por Covid: “Se contagió al asistir espiritualmente a una familia”

Falleció por Covid-19 el presbítero Héctor José Rodríguez, más conocido en la comunidad de feligreses católicos como "Padre Chamaco". El sacerdote, de 66 años, había contraído la pandémica enfermedad y desde hacía unos 20 días, permanecía internado en el hospital de La Baxada, donde se produjo su deceso en horas de la madrugada de este jueves.el párroco de la capilla Nuestra Señora de Luján en la ciudad de Paraná, Jorge Fontana.Los restos del sacerdote serán velados a partir de las 15 en el Seminario Arquidiocesano. A las 17 se celebrará la Misa -con aforo reducido- y luego recibirá sepultura. Según se indicó el velatorio es público, con un aforo del 30%.“Invitamos a los que lo conocieron y compartieron su ministerio, a ofrecer la eucaristía en este día por su eterno descanso y a seguir rezando por todos los que están atravesando la enfermedad de una manera más complicada para que, si el Señor así lo quiere, les conceda la salud y que también nos ayude a cuidarnos entre todos para que podamos darnos cuenta que la pandemia es cierta y grave”, indicó el sacerdote.Consultado al párroco cómo se habría contraído el virus, Fontana refirió que “el Padre fue a asistir espiritualmente a una familia y de las personas con las que tuvo contacto, alguna falleció por Covid-19; dado que sinceramente no sabemos dónde uno se contagia, creemos que se contagió allí en esos días”.En ese sentido, el cura destacó que “el sacerdocio también es un servicio esencial, por lo tanto, ante el requerimiento de los fieles por el acompañamiento espiritual, también se debe estar dispuesto a acudir”. “El discernimiento que se pide es en torno a si la cuestión espiritual necesaria es realmente urgente o no, porque no es lo mismo la bendición de casa, que puede esperar, que la asistencia a una persona que está en peligro de muerte”, diferenció al respecto.El presbítero Héctor José Rodríguez, más conocido en la comunidad de feligreses católicos como "Padre Chamaco", nació el 2 de diciembre de 1954 en la ciudad de Paraná. Fue ordenado Diácono por Monseñor Estanislao Esteban Karlic el 20 de abril de 1986 en la Capilla Nuestra Señora del Cenáculo del Seminario Arquidiocesano de Paraná, y ordenado sacerdote el 12 de diciembre de 1986 en la Catedral Nuestra Señora del Rosario de la ciudad de Paraná.Se desempeñó en parroquias de Paraná, Diamante y Oro Verde; ocupó el cargo de Vicecanciller del Arzobispado de Paraná y tenía su residencia en el Seminario Arquidiocesano de la capital entrerriana.