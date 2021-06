Nueva terminal de ómnibus de Paraná: “No interferiría con la movilidad urbana”

Paraná Se definió el lugar donde se emplazará la nueva terminal de ómnibus de Paraná

El Departamento Ejecutivo Municipal tomó la decisión de emplazar el edificio de la nueva Terminal de Ómnibus en terrenos adyacentes al Túnel Subfluvial, delimitado por la avenida Gobernador Uranga y las calles Soler y Ambrosetti.El secretario de Planeamiento y Desarrollo Territorial de la Municipalidad, Guillermo Federik, dialogó consobre la nueva obra.Sobre los beneficios que traerá la nueva ubicación, el funcionario dijo que “en principio tendríamos una equidistancia entre el área central y la periferia. Es decir, no estaría ni en el cordón de circunvalación, que quedaría lejos del usuario paranaense, tampoco estaría en el corazón de la ciudad, ya que la trama vial no tiene la capacidad de soportar el tránsito de los choches interurbanos”.“No se generarían interferencias con la movilidad urbana. El 75 u 80% de los buses de larga distancia, que hacen pie en el andén de Paraná, vienen por la Ruta 168, desde Santa Fe, o por la Ruta 12 y 18 por el acceso norte. También, quedaría bastante cerca del usuario local, que no tendría que desplazarse hasta un cordón periurbano para acceder hasta la terminal”, señaló.En cuanto al predio donde se encuentra la actual terminal de ómnibus, el Secretario indicó que en el marco del plan de Movilidad que lleva adelante la Gestión del Intendente Bahl, la idea es que “se transforme en un centro de trasbordo multimodal. Junto a otras tres localizaciones, que se están analizando, queremos que sea un sitio donde llegue el colectivo urbano o metropolitano, donde un auto particular pueda estacionar o donde el usuario tenga la posibilidad de cambiar a un sistema de bicivias, al caminabilidad o pueda tomarse un remis”.En tanto, Federik, adelantó que quieren implementar las “busetas. Donde mini buses, trasladen a los ciudadanos del centro de trasbordo al centro cívico, comercial o a su destino final”.El anteproyecto de obra incluye el saneamiento y sistematización del arroyo "Las Viejas". En este sentido, el funcionario indicó que “en el sector de implantación de esta nueva terminal, se realizará una pequeña sistematización para poder alojar esta pieza. Se continuará con el saneamiento, la sistematización y el mejoramiento paisajístico de todo el arroyo hasta su desembocadura en el río al lado de la playa del Thompson”.