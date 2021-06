Nueva ablación en Paraná permitirá que cinco pacientes accedan a trasplantes

Se registró un nuevo operativo de ablación de órganos en Paraná, el que permitirá que cinco personas accedan a trasplantes para mejorar su calidad de vida.“Fue en Clínica Modelo de Paraná, porque no hay diferencias entre instituciones públicas y privadas en torno el compromiso con la donación de órganos para trasplante”, comunicó ael encargado del Área de Comunicación y Educación del Cucaier, Pablo Sors.“Se beneficiarán cinco personas: tres con órganos y dos con tejidos. Es la novena donación de este tipo en lo que va de este 2021 y la 13º en lo que de este año”, ponderó Sors.“El trasplante hepático era muy necesario para el paciente trasplantado; y los renales, si bien no son urgencias, mejoran la calidad de vida del paciente que debe ir tres veces por semana a diálisis”, valoró.Según indicó, la ablación hepática fue realizada por parte del equipo del hospital de Buenos Aires en el que se encuentra internado el paciente que accederá al trasplante. “Los mayores centros de trasplantes están concentrados en Buenos Aires, Rosario y Córdoba”, acotó al respecto.Consultado a Sors por qué no se difunden los datos de los donantes y pacientes que reciben el trasplante, éste aclaró que “la ley nos impone este secreto, como toda práctica médica”. “Además, hay una familia que está iniciando su duelo y hay que tener un respeto por ellos, que en medio de tanto dolor perdieron a su ser querido, y debe respetarse su voluntad de donación”, explicó el vocero del Cucaier.Al confirmar que “tanto el donante como el paciente que será trasplantado deben contar con un resultado negativo de coronavirus”, Sors comunicó que, durante la pandemia, bajó el número de donaciones. “Pero a las personas que están en listas de espera les llevamos el mensaje respeto a que los equipos de procuración de todo el país están atentos a las donaciones”, remarcó.Para el operativo de ablación, se agradeció el apoyo brindado por personal de la Policía de Entre Ríos y de Bomberos Voluntarios de Paraná.