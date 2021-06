Regreso a las aulas: Escuela Manuel Belgrano registra un 60% de presencialidad

Desde este lunes volvieron las clases presenciales en Paraná, solo para los niveles inicial y primario, mientras que secundario, terciario y universitario continuarán con la modalidad virtual.La vicedirectora de la Escuela Primaria Nº5 Manuel Belgrano de Paraná, Carina Estevenet, informó aque “es una felicidad reencontrarnos con nuestros alumnos. Estamos trabajando alrededor del 60 por ciento en la presencialidad bajo la implementación de burbujas”. Detalló que hay docentes que decidieron continuar desde la virtualidad.Por otro lado, mencionó que “hay un cierto porcentaje de los docentes que están vacunados y otros que están a la espera”.En cuanto a la no presencialidad, sumó: “La virtualidad trae complejidades como conectividad y disponibilidad de recursos tecnológicos. Siempre buscamos una alternativa para que el niño tenga garantizado el derecho a educarse, si no cuenta con alguna de las herramientas necesarias”.Sobre la vuelta a clases, sostuvo: “Los niños son un ejemplo, respetan las distancias, espacios de juego y como se cuidan con el barbijo. Las escuelas están hechas para que los alumnos estén dentro y si no se pierde el sentido”.