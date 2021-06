Reconstruyen el Puente de calle Moreno: prevén que la obra esté lista en 60 días

Trasladarían una bomba para mejorar la toma de agua del río

El municipio lleva adelante la reconstrucción del puente de calle Moreno. Según indicó el intendente de Paraná, Adán Bahl, a Elonce TV "se está realizando un estudio técnico de suelo en este sector. La calle tuvo un colapso sobre todo en el ala donde está la circulación de las personas, el puente nunca corrió riesgo".Según detalló la obra se está llevando a cabo desde la semana pasada y tiene aproximadamente 60 días. A esta calle muchos la utilizan para salir de la ciudad y recargan la arteria paralela", sumó.En cuanto a la obra, dijo que "se va a realizar un muro de contención importante, buscar el perfil con un relleno y lograr que todos los conductos vayan a una cámara y que conduzca los excedentes directamente al arroyo".Además, detalló que existe un proceso de sumario interno donde se determina deslindar las responsabilidades: "la solución técnica que se propuso en el proyecto anterior no funcionó, pero tenemos la obligación de llevar a cabo un proceso porque se utilizaron fondos públicos".En este sentido, detalló que "la solución que se encontró es simple y sólida. El puente nunca estuvo en peligro de derrumbe"."Una vez que se concluyan estos trabajos vamos a independizarnos de la altura del rí, para no tener más problemas de captación de agua", destacó el presidente municipal.Por otro lado, Bahl hizo referencia la situación epidemiológica y explicó que en le comuna trabajan realizando controles urbanos."Buscamos que la comunidad circule y no se concentre. Trabajamos fuertemente para retomar las actividades gastronómicas, hoteleras y deportivas se retomen", dijo. Además, destacó que el municipio está colaborando con la jornada de vacunación.