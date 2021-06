En un día aplicaron 900 segundas dosis contra el Covid-19: los testimonios

Continúa la vacunación contra el coronavirus en Paraná. Para este martes estaba prevista la aplicación de 900 dosis del segundo componente de la Sputnik V en la sede del Complejo Escuela Hogar.La particularidad de esta jornada de vacunación fueron las bajas temperaturas que acompañaron al operativo. Los vacunadores recomendaban a quienes iban a ser inoculados que, para el día de la aplicación, se coloquen una remera manga corta debajo del abrigo.Debido a que los inspectores de Tránsito están de asamblea, los policías fueron los encargados de diagramar el ordenamiento de los vehículos que ingresaban al Complejo y los que pasaban por calle Don Bosco.rescató el testimonio de los adultos mayores que iban a recibir la segunda dosis y sus familiares. La mayoría de los consultados destacó su “seguridad y tranquilidad” por completar el cronograma.“Estoy más aliviada y más tranquila de recibir la segunda dosis de la vacuna rusa. Con la pandemia, llevamos un año y medio menos de vida”, indicó una mujer al comentar que quedó viuda. “Ahora empecé a salir, doy la vuelta a la manzana y tomo sol”, le contó a“Es una tranquilidad tremenda”, confesó otra mujer que aguardaba a recibir su segunda dosis.“Ahora me van a dejar salir porque me tienen encerrada”, bromeó otra abuela que esperaba en el asiento trasero del auto para completar su inoculación contra la pandémica enfermedad.“Es un alivio recibir la segunda dosis. Fue un año en el que nos cuidamos y andamos bien”, comentó un hombre de 87 años que había sido llevado por su hija para ser vacunado contra el Covid-19. “Si bien lo cuidamos, es una tranquilidad que ya esté vacunado”, destacó la mujer.“Papá es una persona de riego, tiene problemas cardiovasculares y en otra ocasión estuvo internado con neumonía”, argumentó la hija al recordar que, durante el aislamiento, “fue muy duro el estar encerrado, no poder visitar a sus hijos y nietos”. La policía -que por ser esencial ya había sido inoculada- agradeció al personal de Salud por la atención. “Está todo muy bien organizado y el trato de ellos hacia nosotros es excelente. Mil gracias al personal de Salud”, remarcó.“Anoche no dormí pensando que tenía que venir a vacunarme”, confesó otra abuela que para este martes había sido citada para ser inoculada contra el coronavirus.también destacó el caso de un nieto llevó a su abuela para vacunarse. “Es ayudarla en este momento para tratar de prevenir lo que más se pueda. Mi abuela es lo más importante, es mi familia”, sentenció.