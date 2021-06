El fin de semana “la gente nos acompañó y cambió el panorama”, dijo gastronómico

Política Disponen nuevas medidas y horarios de circulación en Entre Ríos

El sábado comenzaron a regir las nuevas medidas focalizadas de cuidado en la provincia de Entre Ríos. Las mismas, establecieron que la actividad gastronómica (restaurantes y bares) funcionarían entre las 6 horas y las 23 horas de cada día.dialogó con Salvador, encargado de un restaurante en Paraná sobre cómo trabajaron el primer fin de semana con las nuevas disposiciones.“Este fin de semana, cambió el panorama para nosotros que veníamos muy castigados. De igual manera, no estuvo tan lleno porque hubo mucha gente que no se enteró y no sabía de las nuevas medidas y horarios”, expresó el hombre.El trabajador dijo que “en el lugar donde trabajo, siempre se destacó por la concurrencia de personas grandes y muchos no han vuelto, porque tiene miedo”. Sin embargo, agregó que “el sábado la gente nos respaldó y nos acompañó”.El cliente “toma todos los recaudos necesarios y respetan los protocolos. Tratamos de cuidarnos entre nosotros y a la gente, es una enfermedad que nos está tratando mal y al principio no le dábamos la importancia necesaria”, señaló al finalizar.