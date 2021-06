Regreso a la presencialidad: “Vemos la alegría de los chicos de volver”

Video: "Vemos la alegría de los chicos de volver a la escuela"

Regreso al jardincito

Video: Regreso a la presencialidad en el Jardín Costeritos de la escuela Soler

Este lunes se retornó a la presencialidad en la provincia de Entre Ríos. Para Paraná y el área metropolitana, abarca sólo al nivel inicial y primario.estuvo en la escuela “República de Chile” y la vicedirectora del turno tarde, Viviana Suárez, afirmó: “volvimos a la presencialidad y hay muchas aulas ocupadas”.Sobre la medida gremial, indicó que “hay muchos profesores que no han asistido, además que no han sido vacunados. Pero el 80 por ciento de los docentes está en la escuela; respetamos la decisión de quienes no asisten a la presencialidad, aunque siguen dando clases” mediante los soportes virtuales.Finalmente, la vicedirectora remarcó que “se siguen respetando los protocolos para seguir cuidándonos, se toman todos los recaudos”.En el “Jardín Costeritos” de la Escuela Nº 16 "Dr. Francisco Soler", los niños del nivel inicial también volvieron llenos de alegría a reencontrarse con sus amiguitos y seño.