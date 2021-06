Avanza la vacunación domiciliaria contra el covid: cómo registrarse

Personal sanitario de la Escuela Hogar realizaron este lunes operativos de vacunación a domicilio. Este lunes realizaron un recorrido por la mañana y otro en horas del mediodía.“Para solicitar la vacunación a domicilio, un familiar del interesado en inocularse debe concurrir hasta el Complejo Escuela Hogar y anotarlo”, dijo una enfermera a. Además, aclaró que este servicio está destinado a personas que por problemas de salud o imposibilidad de trasladarse pueden concurrir a la Escuela Hogar.En este sentido, sumó: “Una vez que se registran, programamos el recorrido, coordinamos y aplicamos la vacuna. Los recorridos se realizan de lunes a sábados, siempre lo llevamos a cabo. En esta ocasión aplicamos primera y segunda dosis de Sputnik V”.“Siempre realizamos la verificación sobre si la persona está inscripta, recibió la primera dosis y otras cuestiones administrativas”, sumó.Una de las personas que recibió la vacuna en su casa fue una enfermera jubilada que vice en calle Estrada de Paraná: “Estoy muy resguardada y asistida gracias al personal del hospital de Bajada Grande, realizo talleres de la memoria”.“Fue una sorpresa, me están colocando la primera dosis. Es una tranquilidad, porque está todo muy difícil. No salgo casi, estoy en mi casa y me cuido mucho”, mencionó otra mujer que recibió la dosis.