Domingo a puro sol y la máxima llegará a 24 grados: cómo seguirá el tiempo

La ciudad de Paraná y zona se presentaba este domingo con cielo despejado y una temperatura de 13.3º C, a las 7 de la mañana. Se registran viento norte a 24 km/hora y humedad del 87 %.El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que este domingo 13 de junio tendrá excelentes condiciones climáticas: el cielo estará despejado, con una temperatura mínima de 9° y una máxima de 24°.De acuerdo a lo que se indica, no habría probabilidad de precipitaciones en la semana que comienza."Estamos con temperaturas un poco atípicas para la época. Las mínimas sobre todo están más elevadas" de lo habitual para esta época del año, había indicado a Elonce TV el meteorólogo Alejandro Gómez.A partir del martes "ingresará un sistema frontal, que no generaría inestabilidad, pero el aire frío llegaría con contundencia hasta nosotros, con un marcado descenso de las temperaturas".