Reapertura: "Abrir un club también es cuidarnos", aseveran desde el Rowing

Viviana Aguilar

Política Rigen desde este sábado nuevas medidas y horarios de circulación en Entre Ríos

La provincia dispuso "permitir el entrenamiento y práctica deportiva en clubes y espacios afines con un tope máximo de 15 personas en espacios cerrados y de 30 en espacios abiertos"."Tuvimos una posición firme con respecto a la necesidad de que los clubes recuperen ese rol social que han tenido históricamente en relación a la salud, al deporte, a la alegría y le pedimos a las autoridades públicas que permitan que los clubes estén abiertos, aunque sea en parte, cuidando las prescripciones sanitarias. Estamos muy contentos por esta decisión de las autoridades y les agradecemos", indicó aPor su parte, destacó: "que para todo lo que es actividades deportivas, el club está habilitado. No se permiten reuniones, tampoco recibimos a nuestros socios en zona de parrillas. Están habilitados los gimnasios de las sedes de Tortuguitas y de Remo".Para concurrir al club es necesario "sacar turno, para ello tienen que hacerlo con la aplicación del club, y para las actividades deportivas, comunicarse con los entrenadores para que ellos puedan instrumentar la modalidad de horarios y de actividades", afirmó.El club estará abierto desde las 8 hasta las 23.Se les recomendó a los progenitores que "cuando lleven sus hijos a la actividad, se queden afuera, porque no van a poder ingresar a las tribunas, porque por disposición provincial no está permitido hacerlo". Elonce.com.