Tras nuevas medidas: Canchas de fútbol 5 celebran que "vuelva a rodar la pelota"

Foto: Ilustrativa

Comenzaron a regir este sábado 12 de junio las nuevas medidas focalizadas de cuidado en Entre Ríos.



Se permite el entrenamiento y práctica deportiva en clubes y espacios afines con un tope máximo de 15 personas en espacios cerrados y de 30 en espacios abiertos. Así quedó fijado en la disposición provincial que comenzó a regir este sábado.



Los complejos de fútbol 5 celebraron la decisión de que se los haya autorizado a abrir.



"Volvemos a nuestra actividad. En nombre de todos los complejos de Paraná quiero manifestar que estamos con ganas de volver a empezar. Nuestros clientes nos empezaron a llamar contentos de que vuelve a rodar la pelota", dijo a Elonce TV Daniel, el propietario de un espacio deportivo.



Dijo que se continuará "con los protocolos de siempre, con todos los cuidados, la restricción de cantidad de gente, sin habilitar los vestuarios, solo con la gente que venga a participar del partido, sin haber gente invitada".



"La gente juega, se retira, entra otro grupo. Así nos hemos venido manejando", aseveró.



De la misma manera, expresó: "Tratamos de que la gente llegue con barbijo, lo mantenga hasta el inicio de la actividad deportiva, se les brinda todos los elementos para que se lleven adelante los cuidados correspondientes, juegan y se retiran porque no está permitido que permanezcan en el complejo".



El tiempo de uso de la cancha es "de una hora; generalmente hacemos un intervalo entre partido y partido, para efectivizar las medidas de higiene", aseveró Daniel.



La gente "ha llamado toda la mañana de hoy. Quieren hacer actividad deportiva, que es sana, libre. Quiénes vienen a este lugar lo hacen de forma recreativa, pero les permite desenchufarse, descargar tensiones, pasarla bien con sus amigos. A nosotros nos pone contentos, porque estamos brindando un servicio a la comunidad".



El "tercer tiempo" no se puede realizar. "Se le explica a la gente lo que está permitido y lo que no está permitido. Lo entienden bien, entienden la situación que estamos pasando. Tenemos que cuidarnos entre todos, esperemos que sea lo más corto posible", afirmó.



Mencionó que los complejos "tratamos de unificar siempre los precios (que varían entre los 1500 pesos a los 2000 pesos) para que, en todos los lugares, los costos sean lo mismo. Es difícil a veces unificar, porque hay canchas que son cerradas, más chicas, más grandes. Estamos tratando de conformar una cámara para llevar adelante una unificación en estas cuestiones". Elonce.com