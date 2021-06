“Una alegría enorme”: continúa la aplicación de la segunda dosis de Sputnik V

En el marco del Plan Rector de Vacunación Covid-19 se realizó una jornada de inoculación en el el Complejo de Escuela Hogar de la capital entrerriana. En esta oportunidad, se aplicaron 910 dosis del segundo componente de la vacuna Sputnik V.recogió alguno de los testimonios de las personas que recibieron la vacuna contra el covid.“Estaba esperando mucho la vacuna, esto significa una esperanza”, dijo una mujer a. En tanto su hijo, que la acompañó a inocularse, sumó: “Es una tranquilidad, siempre nos cuidamos, sobre todo por ella”.En tanto un hombre que recibió la segunda dosis, dijo que “estoy muy tranquilo, tengo factores de riesgo”.“Tengo un agradecimiento total”, dijo un hombre con lágrimas en sus ojos y resaltó que es abogado y ejerció durante 54 años.“Con la vacuna me siento más protegida y estoy agradecida. Me cuido mucho, pero todo suma”, valoró una mujer y añadió que pasa mucho tiempo en su casa “me gusta leer, mirar netflix , hacer artesanías y cocinar”, sumó. Y agregó que “quisiera disfrutar un poco más de la vida, ya soy grande y no sé cuántos años me quedan”.Por otra parte, Olga Castañeda, la coordinadora de la jornada de vacunación contó que “se otorgaron 910 turnos, se desarrolló todo de manera ágil”. Además. instó a que todas las personas interesadas en vacunarse se noten en la plataforma.“Las personas esperan mucho estas dosis, pedimos paciencia y tranquilidad que a todos les va a llegar”, culminó.