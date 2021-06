Convocan a participar en los Juegos Culturales Evita 2021

Juegos Evita

Los participantes podrán inscribirse en las categorías: Sub 15, Sub 18 y Adultos mayores de 60 años en adelante.Los interesados podrán anotarse accediendo a la dirección https://forms.gle/koY2kK2ztSyo2kBP8, hasta el 13 de agosto. Quienes deseen solicitar el reglamento podrán escribir al mail paranajuegosevita@gmail.com Por otro lado, desde el 16 hasta el 23 de agosto, se recepcionarán las obras al mail oficial. La instancia local donde se evaluarán y se seleccionarán los ganadores y las ganadoras tendrá lugar el 27 de agosto. Los resultados se publicarán en las redes oficiales de Paraná Cultura el 30 de agosto.La esencia del programa no es la competencia. Se procura que los y las participantes de todo el país se encuentren, se conozcan, e intercambien experiencias que los enriquezcan y los formen como sujetos. En esa línea, la inclusión social es un principio rector del programa.Están destinados a niños, niñas y jóvenes entre doce (12) y dieciocho (18) años, y a adultos y adultas mayores de 60 años, que residan en todo el territorio nacional.- Sub 15: (12, 13, 14 y 15 años). Se aceptará en la categoría participantes que cumplan 15 años hasta el 31 de diciembre de 2021 inclusive.- Sub 18: (16, 17 y 18 años). Se aceptará en la categoría participantes que cumplan 18 años hasta el 31 de diciembre de 2021 inclusive.- Adultos Mayores: Destinado a participantes de 60 años de edad, o mayores, nacidos durante el año 1961, o con anterioridad.No podrán participar artistas consagrados o aquella persona que se inscriba en una categoría cuya actividad constituya su oficio o actividad profesional, ni constituir una fuente regular de ingresos o sustento económico.No podrán participar de los Juegos Evita funcionarios públicos de cualquier instancia de gobierno, ni sus familiares directos.No. Cada participante deberá inscribirse con su obra únicamente en una (1) de las disciplinas disponibles.Quienes hubiesen ganado en una determinada disciplina en la edición 2020, no podrán hacerlo en la misma durante la presente edición, pudiendo optar por cualquiera de las restantes.Para los Juegos Culturales Entrerrianos Evita, edición 2021, el lema que atraviesa a todas las disciplinas será Territorio de Agua. En este sentido, serán ponderadas las obras que se presenten para cada disciplina, asociadas a este lema, que se representa en la necesidad de acercarnos, abrazarnos y solidarizarnos con nuestro propio territorio provincial, que vaya en búsqueda de sensibilizarnos en las formas de uso y disfrute del agua como un bien cultural que es parte identitaria de nuestra vida cotidiana.El lema se encuentra asociado a promover la Cultura de Agua como estrategia de cuidado y preservación de nuestra casa común, la vida y la identidad de los entrerrianos y entrerrianas, a través de la educación y comunicación ambiental y el trabajo en el territorio, revalorizando las expresiones sociales, institucionales, artísticas y productivas asociadas a los cursos superficiales, a los humedales y acuíferos que son parte esencial de la hidrografía de la provincia.