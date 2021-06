Gustavo es chofer de colectivo: concientiza en medidas de higiene a pasajeros

Gustavo, el chofer de la línea 9

"Esto es lo mío, me encanta ser colectivero"

que, en estos tiempos de pandemia, todo el tiempo busca "concientizar" en las medidas de higiene, desde su trabajo.dialogó con: "No pensé que iba a tener tanta repercusión, porqueAntes estaba en la línea 7, ahora en la 9, y lo sigo haciendo".Mencionó que lAportó que también sAgradezco a los compañeros de lavadero que están continuamente haciendo la tarea de limpieza de coches, me ayudan a lustrar al colectivo. Juan y Marito que le pido que me cambien la bomba de agua cuando pierde". Además, agradeció a los chapistas y mecánicos que suman a su labor."En esta empresa,", señaló agregando que "nació" para ser colectivero.Manifestó que "cuando lo llamaron para trabajar de chofer" renunció a su otro trabajo. "Gracias a Dios pude quedar,", agregó.Incluso, dijo, que aconseja a los chicos: "Les digo que piensen en su mamá, su papá, en sus abuelos, si hay alguien en su familia que es paciente de riesgo, en qué puede suceder algo gravísimo si se contagian.", puso relevancia el colectivero de la Línea 9.Los pasajeros han destacado el gesto de Gustavo, que cuando sube una persona mayor, detiene el colectivo y le pide amablemente al resto de los pasajeros, que alguien le brinde un asiento. "El día de mañana, el joven pasará a ser una persona mayor y querrá que tengan este gesto con ellos", afirmó el colectivero.Afirmó que la mayoría de los colectiveros buscan "cuidar la vida de los pasajeros, por la higiene del coche". Elonce.com.