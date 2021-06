Aplicaron sin turno la segunda dosis de la vacuna Sinopharm: los testimonios

En el marco del avance del Plan Rector de Vacunación Covid-19 en Entre Ríos, se realizó una jornada especial de vacunación, sin turno, y se aplicó la segunda dosis de Sinopharm a quienes ya tuvieron la primera en el Hospital de la Baxada “Dra. Teresa Ratto” de la capital entrerriana.Elonce TV dialogó con algunos de ellos y la mayoría destacó la velocidad con la que se desarrolló la vacunación.“Es una alegría, estaba a la espera para que me llamen para segunda dosis y como no me avisaron asistí a la jornada abierta de vacunación”, dijo David Rivero, un Bombero Voluntario a. Además, contó que “durante la pandemia trabajamos permanentemente, pero extremamos los cuidados de protección por los compañeros, la sociedad y nuestras familias” y destacó que en el cuartel de bomberos, solo uno de los trabadores tuvo coronavirus.Por su parte, Marina, dijo que desde el 2014 trabaja se desempeña como bombera voluntaria y destacó que, “trabajar en pandemia a veces resulta difícil y doloroso, pero siempre tratamos de cuidarnos y cumplimos con los protocolos”.“Al principio de la pandemia el trabajo disminuyó, ya que las personas estaban todo el tiempo en su casa, pero luego fue incrementando”, sumó.En tanto un hombre, que acaba de ser inoculado, sumó: “Fue todo muy rápido, me aplicaron la segunda dosis. Es una seguridad y una garantía”, reveló, además señaló que “es una tranquilidad para toda la familia, de todos modos, tenemos que seguir con los mismos cuidados”.