“Hay mayor demanda” de vacunas contra la gripe y la neumonía en el San Roque

La atención se realiza en dos consultorios y no hay largas esperas para recibir las dosis correspondientes. El horario de atención para menores es de 8.30 a 18; mientras que para los adultos es de 8.30 a 12.30 y de 14.30 a 18.



En diálogo con Elonce TV, Claudia Sánchez, enfermera del vacunatorio indicó que “muchas veces la gente no quiere venir, pero el vacunatorio queda muy accesible, estamos sobre calle La Rioja”, recordó y destacó que es un lugar “limpio y seguro”.



Sobre el stock de vacunas, afirmó que no hay faltantes de la antigripal pero si de la segunda dosis de la neumonía, lo cual es a nivel nacional. “La primera dosis (Prevenar 13) sí está habiendo”.



El resto de las vacunas del calendario hay stock asegurado. Paso seguido, recordó que es importante llevar el registro de vacunación: “sin carnet no podemos vacunar porque tenemos que verificar las fechas anteriores para seguir con el esquema de vacunación o completarlo en caso que falte alguna”.



“Nos hemos encontrado con carnet incompleto por el contexto en el que estamos, y en esos casos, les explicamos a las mamás como hacemos para poder completar el esquema y que no se pierda la vacuna”.



Por otra parte, Sánchez indicó que este año se ha registrado “una mayor demanda” de las vacunas contra la gripe y la neumonía en adultos mayores. “Es importante que todas las personas mayores de 65 años tengan esas dosis”, agregó.



En el vacunatorio del San Roque, se aplica la antigripal a los adultos de más de 65 años en el horario de 8.30 a 12.30, “luego hay un período de dos horas donde se hace un recuento de vacunas y a las 14.30 se retoma” la atención. Sánchez aclaró que el parate de dos horas, es sólo para la vacunación a los mayores de 65 años; en los menores la atención es continua de 8.30 a 18. Y se trabaja con dos consultorios.



Tras ello, indicó que los adultos que se aplican la antigripal muchas veces llevan su carnet de la vacuna anticovid “y lo exhiben contentos”.



“Es muy importante que la gente entienda que, más allá de la epidemia, el vacunatorio está abierto. No tienen que tener miedo y traer a sus hijos y venir a vacunarse. El lugar es seguro, no está contaminado, se hace la ventilación y continuamente estamos ofreciendo alcohol en gel; es un lugar sano y limpio, no se pueden perder las vacunas porque son muy importantes”, expresó finalmente la enfermera. Elonce.com